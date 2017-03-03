日月潭魚虎爆量 擬向高市取經

魚虎在魚池鄉日月潭大量繁殖，鄉長陳錦倫（右）邀漁會、農會總幹事等地方人士緊急會商。（沈揮勝攝）

日月潭漁民在春節前，已撈除魚虎幼魚約1500尾。（鄭智民提供）

魚虎有護幼習性，護幼時攻擊性極強。（沈揮勝攝）

魚虎的幼魚。（沈揮勝攝）

日月潭發現有大量魚虎繁殖，引發魚池鄉各界關注，鄉長陳錦倫昨天晚間邀區漁會總幹事張乾任、鄉農會總幹事王威文等地方人士研商對策，並電請立委蔡培慧聯繫漁業署尋求協助，漁會和鄉公所已決定，將派員赴高雄市取經、觀摩高雄市政府在蓮池潭舉辦的魚虎移除競賽。

據了解，蓮池潭多年前發現魚虎肆虐，市府接受專家邱俊方建議，去年以競賽方式徵求勇士協助移除，對控制其族群量有正面助益，今年已擇定3月19日續辦。

湊巧最近日月潭發現魚虎繁殖爆量，陳錦倫緊急邀請農、漁會總幹事王威文、張乾任及前農會理事長王坤連等會商，決定先向高雄市觀摩請益，另請立委及漁業署幫忙，設法先抑制數量，另研究如何利用其經濟價值。

張乾任表示，日月潭相關權責單位多，包括水域管理、休憩旅遊、證照核發等，不同的業務有不同的管理單位，外來魚種入侵，可確定是不當放流或放生造成，漁會沒有取締權或裁決權，卻得要承受來自不同層面的壓力。

他建議包括魚虎等外來生物入侵問題，應由漁業署、縣府農業處、鄉公所、水域管理單位台電、日管處等所有單位共同承擔，專案整合分工一起面對解決；萬人泳渡承辦單位四季早泳會更應責無旁貸！不該是「錢都你在賺，有事我在扛」。

(中時)