張小燕撇弄哭來賓 笑喊心裡有鬼就會哭
藝人張小燕推出新節目「小燕有約」，今天坦言主持久了，做節目心境不同，希望觀眾看完能睡得好。談起「最會把人弄哭」時，她連聲否認，笑喊「其實自己心裡有鬼就會哭」。
被譽為「綜藝教母」的張小燕，首次在新聞資訊頻道主持談話節目「小燕有約」，6日起每週一到週五晚間11時在TVBS 56新聞頻道播出。
張小燕下午現身開播記者會，藝人陶晶瑩、卜學亮站台，近來張小燕喉嚨微恙，卜學亮送上清音丸，直喊「小燕姐就像媽媽」，很多不能說的事，碰到她全說出來，笑認29年來賴著不走，「除非小燕姐不要我們，我和黃子佼其實都黏著她」。
陶晶瑩表示，「我是一直仰望著小燕姐」，不僅教後輩做人道理，工作、生活大小事都很照顧，讓她有歸屬感、親切感及信任感。
張小燕坦言回TVBS主持是近鄉情怯，緊張又開心，一回來開會就看到很多以前認識的人。做節目最開心是與老朋友相聚，以及認識新朋友。
陶晶瑩新節目「女人234」也將播出，笑喊「好險沒打對台」，之後一定會來上節目，張小燕也會上她的節目，張小燕曾問年齡超過「234」還能去嗎？真的多慮了，「2x3、2x4」都可接受，全部歡迎。
助理主持犬「Q將」坐在遙控電動車帥氣進場，藝人「Lulu」黃路梓茵、路嘉怡、無尊等人也到場祝賀；被問到第1集來賓時，張小燕笑回「是跟我很有關係的人」。1060303
(中央社)
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