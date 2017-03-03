勞動基金 國外委任新增2類
勞動部勞動基金運用局今天表示，今年國外委外投資部分將新增「總報酬概念的債券型委任」跟ESG（環境、社會及公司治理）混合策略性指數為指標的國外權益證券委任。
有鑑於今年全球政治與經濟前景仍存在許多不確定性，考量未來利率變動的趨勢，跟尋求債券投資的合理收益，勞動基金運用局長蔡豐清表示，今年將新增2項國外委任。
蔡豐清說，新增的為總報酬概念的債券型委任，將採用絕對報酬指標為操作目標，以及新增ESG（環境、社會及公司治理）混合策略性指數為指標的國外權益證券委任。
蔡豐清指出，這2項個有3項特點，絕對報酬指標債券為獲取固定收益，讓任何市場每年都為正報酬，也就是每年獲利要達到美國國庫3個月收益率加2.5%、目標收益率穩定跟管理市場波動性，這部分預計委託36億美元。
ESG部分的3特色則為符合國際潮流、降低集中特定國家或產業風險，抵禦市場波動，這部分則預計委託24億美元。
除此之外，蔡豐清說，考量因子也將從單一因子轉為多項因子，包含低波動、高品質跟具有投資價值。
勞動基金局表示，未來將持續研究並逐步提高國外策略性指數及另類投資比重，以增加基金收益，另外為了分散風險，將採分批進場方式，並視市場情況，對操作績效較佳的委任加碼。1060303
(中央社)
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