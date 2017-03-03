洪秀柱：中華民國憲法是一中憲法

中國國民黨主席洪秀柱表示，「中華民國的憲法就是一中的憲法」，憲法增修條文內容是因應國家統一前的需要，而訂定的條文，但並非明天或後天統一，要有一定的步驟和方向。

國民黨主席選情激烈，洪秀柱今天下午再度前往桃園市龜山區、八德區兩個昔日眷村較為聚集的區域進行拜票，受到不少熱情支持者熱烈歡迎。

記者問到宣布選國民黨主席的前副總統吳敦義談到當年親民黨主席宋楚瑜最被看好時邀他當副總統搭檔參選，他斷然拒絕，原因「就是愛中國國民黨」時，落淚語塞。洪秀柱在受訪時表示，「吳副（吳敦義）可能因為心中有所感，才會情緒上的表現，可能是吳副內心會比較明白，我們比較難去聯想」。

對於有人感嘆台灣目前的狀況是「統一沒能力，被統不願意」，洪秀柱說「這是確實啊」，當初她也說，以前談三民主義統一中國，但是目前看起來，想要把兩岸統一起來，「好像目前我們能力比較差一點」，但是現今兩岸分離60多年，生活、價值觀念都不一樣，台灣人民對「被統」是害怕的。

她建議大家要想一個問題，「在台獨沒有材料，統人家沒能力，被統又不甘願，那台灣要不要走一條路出來？」

洪秀柱說，如何找出一條能讓兩岸和平交流的路出來，就需要運用智慧，這就是國民黨去年19全大會中所提出兩岸政策。

她也說，「中華民國的憲法就是一中的憲法」，尤其是憲法增修條文明白說，是為了因應國家統一前的需要，而訂定的條文，所以「未來的統一是我們的方向，只是不是明天或後天統，或者5年、10年統，我們是要有一定的步驟和方向」。

洪秀柱說，兩岸如果沒有心靈的契合，或有一致的生活制度，或者簽訂和平協議來確定兩岸的關係，就是要有一定的步驟去做，才能達到目標，而不是隨便談一個方向，而沒有對策或步驟，那是不行的。可是方向很明確，「我們的憲法規定，未來是朝向統一方向前進」。

至於黨內傳出不同人馬間的口角爭執，洪秀柱說，牙齒和舌頭都會打到架，自己家的兄弟姊妹難免也會不合，當爭吵意見不一時，不要把不一致當成分裂，並無限上綱去解讀。她也希望大家「少說一句話吧」，在非常時期，雙方都應該有所節制。1060303

(中央社)