清泉崗疑涉毒 馮世寬：維安疏漏需修法

國防部長馮世寬今天表示，清泉崗基地疑似涉毒事件，顯示出基地的維安檢查可能有疏漏，相關法源也可能有所疏漏，有些法規想要修訂，最遲將在下週整理出來。

空軍清泉崗基地疑涉毒，26名官兵尿液檢查複檢報告出爐，台灣台中地方法院檢察署昨天說，8人複驗不合格。

民進黨立委黃秀芳下午在立法院施政總質詢時，問到清泉崗基地疑似涉毒事件。

行政院長林全說，案件還沒有完全調查清楚，檢方還在處理相關犯罪問題，可能還不要過早下結論。

馮世寬說，全案事發後國防部成立專案小組，到今天第10天，的確讓社會大眾覺得動作太慢，其中一部分是要尊重司法檢察判斷，但國防部的內部安全檢查都沒有鬆懈。

他說，這起事件也顯示出，毒品從外面到基地，基地的維安檢查可能有疏漏，因為有檢查人員說，檢查與搜查不同，法源可能有所疏漏，因此有些法規想要修訂，會用最快時間澄清出來。在黃秀芳追問下，馮世寬說，最遲下週可以整理出來。

馮世寬說，對於昨天立委質詢問到的偵測設備的放置是否足夠，國防部也同樣列入檢討，對於這起事件造成社會大眾不安，自己也覺得不安。1060303

(中央社)