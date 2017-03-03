酒測值超標 李秀環：吃薑母鴨和感冒藥

北市警方執行酒測攔檢查獲市議員童仲彥妻子李秀環酒測值超標。李秀環今天說，只吃薑母鴨絕沒酒駕，且飯後有吃感冒藥和感冒糖漿，酒測前也先漱口喝水，並告知警方沒喝酒。

台北市警察局保安警察大隊昨晚在舊宗路執行酒測路檢，攔查到李秀環，經酒測值0.29 MG/L，數據超標，訊後移送地檢署複訊。

李秀環澄清，當晚和友人聚餐去吃薑母鴨，席間女性友人有喝酒，因此勸她不要開車。但友人稱隔天要送小孩到新北市永和上課，所以要開車返家，因此才決定由她開車送友人返家。

李秀環表示，開車上路沒多就遇到臨檢點，有告知員警沒酒駕，但剛剛有吃薑母鴨，餐後也有吃感冒藥和喝感冒糖漿，酒測前有喝水漱口，但酒測後仍超標，警方跟她說，也有類似的案例，可能每個人對酒測濃度不一樣。

李秀環說，絕沒有酒駕，只有吃薑母鴨，但酒測超標，無話可說，「我是平凡人，只想過平凡的日子」，當時只想到要把友人安全送回家，其餘沒多想，案發後，友人也打電話慰問，並重申「絕對沒酒駕」。

媒體報導，童仲彥案發後曾接受訪問，當時還不斷關心妻子情況，之後低調表示「還是不要談論她的事好了」，畢竟2人已分居8個月，不清楚李秀環現在情形，只希望她好好照顧自己。

媒體得知消息後，從中午開始透過議員群組希望童仲彥出面回應，但童仲彥完全無回應。1060303

(中央社)