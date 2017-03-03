廉航退票不得收手續費 業者：願配合
民航局擬修法，未來購買台灣出發的廉價航空機票，退桃園機場服務費可免收手續費，國籍或外籍廉航都表示，收到公文會配合政府辦理。
民航局近期擬增訂「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法第3條第2項」規定，未來持用含機場服務費機票之旅客未出境，得自開票日起1年內向航空公司申請退費；航空公司應全額退還，且不得收取任何費用，最快4月上路。
對此，台灣虎航表示，已修改退票規定，去年12月14日起，退票手續費由原本的新台幣1250元改為215元，旅客若在此日期後訂票，可於飛機出發後30天申請退費，以桃園機場為例，扣完手續費後可退285元，未來新法上路會配合辦理。
酷航則表示，目前退票都得經新加坡總公司辦理，目前仍有收取手續費規定，未來收到正式公文後會配合政府辦理。1060303
(中央社)
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