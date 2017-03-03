終止兒童受暴 台灣世界展望會推公益悠遊卡

我要評比

台灣世界展望會同步參與EVAC全球行動，積極投入國內外兒童保護工作，邀請知名插畫家馬克（右起）、Cherng（馬來貘）與Duncan，前往印度加爾各答與蘭契地區訪視，3日舉行記者會分享，並與悠遊卡公司合作聯名推出公益卡，與董事長林向愷（左一）及台灣世界展望會陳純敬（左二）一同啟動「終止兒童受暴 你我挺身做到」。 (王英豪攝)

台灣世界展望會同步參與EVAC全球行動，積極投入國內外兒童保護工作，邀請知名插畫家馬克、Cherng（馬來貘）與Duncan，前往印度加爾各答與蘭契地區訪視，3日舉行記者會分享，並與悠遊卡公司合作聯名推出公益卡，與董事長林向愷及台灣世界展望會陳純敬一同啟動「終止兒童受暴 你我挺身做到」。

(中時)