金正男案北韓嫌犯獲釋 大馬警方說挫折

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金正男暗殺案中唯一遭逮的北韓籍嫌犯李正哲今天獲釋。深感挫折的馬來西亞警方相信這名男子涉案，卻苦無證據加以證明。

法新社報導，金正男是鮮少與各國往來的北韓領導人金正恩同父異母兄長，2月13日在吉隆坡國際機場遭禁用的神經毒劑毒殺身亡。李正哲（Ri Jong Chol，譯音）是這起戲劇性謀殺案8名北韓籍嫌犯的其中一人。

馬國檢察總長先前宣布，由於缺乏足夠證據起訴47歲的李正哲，今天將予以驅逐出境。

在嚴密安全戒護下，李正哲被領出位於馬國首都吉隆坡外圍的警察局，並交給移民當局。馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）對此表示遺憾。

他告訴法新社：「我們相信李正哲涉及金處（Kim Chol，譯音）謀殺案。但很不幸，我們缺乏證據起訴他。」「金處」是金正男護照使用的名字。

目前人在沙烏地阿拉伯朝聖的卡立阿布巴卡透過手機簡訊說：「對於缺乏證據，我們非常挫折。」

不過，他否認釋放李正哲與政治或外交方面的壓力有關，並說這單純只是調查結果而已。

要求不具名的警官告訴法新社，已將李正哲交給大馬行政中心布特拉加亞（Putrajaya）移民當局。

他說：「我不知道他何時會被遣送出境。他們需要整理相關旅行文件。」（譯者：中央社周慧盈）10603003

(中央社)