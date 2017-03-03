金正男案北韓嫌犯獲釋 大馬警方說挫折
金正男暗殺案中唯一遭逮的北韓籍嫌犯李正哲今天獲釋。深感挫折的馬來西亞警方相信這名男子涉案，卻苦無證據加以證明。
法新社報導，金正男是鮮少與各國往來的北韓領導人金正恩同父異母兄長，2月13日在吉隆坡國際機場遭禁用的神經毒劑毒殺身亡。李正哲（Ri Jong Chol，譯音）是這起戲劇性謀殺案8名北韓籍嫌犯的其中一人。
馬國檢察總長先前宣布，由於缺乏足夠證據起訴47歲的李正哲，今天將予以驅逐出境。
在嚴密安全戒護下，李正哲被領出位於馬國首都吉隆坡外圍的警察局，並交給移民當局。馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）對此表示遺憾。
他告訴法新社：「我們相信李正哲涉及金處（Kim Chol，譯音）謀殺案。但很不幸，我們缺乏證據起訴他。」「金處」是金正男護照使用的名字。
目前人在沙烏地阿拉伯朝聖的卡立阿布巴卡透過手機簡訊說：「對於缺乏證據，我們非常挫折。」
不過，他否認釋放李正哲與政治或外交方面的壓力有關，並說這單純只是調查結果而已。
要求不具名的警官告訴法新社，已將李正哲交給大馬行政中心布特拉加亞（Putrajaya）移民當局。
他說：「我不知道他何時會被遣送出境。他們需要整理相關旅行文件。」（譯者：中央社周慧盈）10603003
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。