朱茵隔22年重現「紫霞仙子」 飄仙氣美哭網友

時隔22年，朱茵在節目上重現「紫霞仙子」。（圖／取材自微博）

朱茵的「紫霞仙子」深植人心，至今仍被認為她詮釋得最經典。（圖／取材自網路）

45歲港星朱茵1995年演出周星馳電影《大話西遊》「紫霞仙子」深植人心，至今粉絲仍認為她詮釋得最經典，散發十足的靈動氣質，被誇「朱茵之後再無紫霞」，近日她再度化身「紫霞」，依舊仙氣十足，美哭網友。

朱茵近日上陸綜《王牌對王牌》時，披上當年紫霞戲服，就算隔了22年，逆天凍齡美貌仍不變，一顰一笑還是像當時一樣有靈氣，令觀眾的童年回憶湧上心頭，直呼「女神始終是女神」、「這就是經典」、「唯一的紫霞仙子」。

事實上，朱茵2015年也曾為了電玩廣告再扮紫霞仙子，就連老公黃貫中見了也忍不住大讚「美成這樣，你老公心臟快受不了」，造型如當年美艷，在網上引發不少討論。

(中時電子報)