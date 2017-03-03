女子運動年代 Mizuno女性路跑街頭閃舞
迎接女子運動年代，邁入第5年的全女性路跑賽事Mizuno Lady’s Running，2日邀請熱愛運動的「國民校花」簡廷芮、「最強上班族跑者」陳瑋琳信義街頭「快閃熱舞」，期待『女』+『子』跑出屬於自己的精彩『好』樣。
參與多次半馬路跑賽事的簡廷芮，熱舞後暢談路跑體驗，看似溫柔其實是個不服輸的強悍女生，「因為不服輸，所以不管在何時都希望全力以赴、超越其他人，不想讓自己成為是會提早放棄的那個人，透過路跑磨練的心性。」
2017年Mizuno Lady’Running分為分為5公里及9公里組，號召萬名女性5月28日台北市政府鳴槍起跑透過運動找到最真實的自己，今年賽事更首推個人獨特完賽飾品，飾品上除了有Mizuno的跑鞋做為主墜外，跑友還可挑選屬於自己的代表英文字母，賽事3月3日早上10時起開放報名，報名網址：http://ppt.cc/WWPwq
(中時電子報)
關鍵字：Mizuno女性路跑、街頭快閃、國民校花簡廷芮
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