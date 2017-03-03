土豪哥不認罪 法官裁定羈押禁見

涉及W飯店郭姓小模毒趴命案的「土豪哥」朱家龍，台北地方法院今(3)日下午召開羈押庭，法官認為土豪哥經訊問後否認犯罪，但他涉犯轉讓禁藥致死等重罪，且家境富裕又有加拿大護照，並曾刪除和同案被告洪聖宴等人連繫資訊，顯有逃亡和串證之虞，諭知朱家龍和同案被告洪聖宴均羈押禁見。

(中時)