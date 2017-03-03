WBC》16強系列報導之12—奇兵哥倫比亞 出線困難先拚首勝

坎塔納(上)跟泰倫能率哥倫比亞走到多遠？(美聯社資料照)

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3月10日在馬林魚球場，哥倫比亞將上演歷史性的經典賽處女秀，屆時哥國教頭烏瑞耶塔（Luis Urueta）將與美國隊的名教頭李蘭（Jim Leyland）賽前握手。而在20年前，李蘭能帶領馬林魚贏得隊史首座世界大賽冠軍，就是靠著倫泰利亞（Edgar Renteria）、哥國棒球英雄在第7戰第11局敲出的致勝安打。

有趣的是，作為哥國在大聯盟的安打紀錄保持人，倫泰利亞也將以助理教練身分參與他們的首次經典賽之旅。

倫泰利亞（上）在1997年世界大賽第7戰敲出再見安打，助馬林魚贏得隊史首座世界大賽冠軍。（美聯社資料照）

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現在的哥倫比亞對多數的棒球迷來說，是個相對陌生的名字，但他們其實有著豐富的棒球歷史。1904年，首位站上大聯盟的拉丁美洲球員卡斯楚（Luis Castro），就是哥倫比亞人。在1947和1965年，哥倫比亞甚至兩度在世界盃棒球賽（已停辦）奪冠。

哥國棒球近年來的大名字幾乎只有倫泰利亞，但他們能在資格賽擠下「救援王」李維拉（Mariano Rivera）的祖國巴拿馬晉級，仍具有一定實力。資格賽對巴拿馬敲出致勝陽春炮、去年在3A敲出15轟的賀雷拉（Dilson Herrera），將是哥國的主要攻擊手。

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索拉諾兄弟檔唐納文與強納森（Donovan & Jhonatan Solano）也是主要野手，不過哥國的最大本錢是先發投手，白襪左投坎塔納（Jose Quintana）將對美國掛帥，兩度入選明星賽的勇士右投泰倫（Julio Teheran）預計扛起對加拿大之戰，兩人表現相當關鍵。

然而，經典賽首輪設有65球的用球數限制，儘管哥倫比亞擁有兩位大聯盟先發投手，要拿下勝利仍需牛棚與打線加持。加上身處美國、多明尼加雙強夾擊的C組，首次打入經典賽的哥倫比亞很難晉級，先拚對加拿大拿下隊史首勝，或許是較為可行的目標。

(中時電子報)