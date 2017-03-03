女童疑遭保母施虐致死 檢方下周解剖遺體

1歲5個月大的翁姓女童疑遭保母施虐致死，台南地檢署檢察官陳冠霖發現疑點重重，在上周五傳喚保母林郁琇到案後，發現林女說詞反覆，有避重就輕之嫌，檢方為避免她與先生串證，偵訊後，隨即依傷害致重傷害罪嫌，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，女童不治後，檢方將依業務過失致死罪或傷害致死罪偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，檢察官陳冠霖昨天下午會同法醫相驗翁姓女童屍體，因女童受傷住院後，在奇美醫院內有經醫生施以手術等治療，死因無法從外表判斷，檢方已安排下周解剖遺體確認死因。

(中時)