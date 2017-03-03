以客為尊面面俱到 桃機表揚服務楷模

桃機表揚機場服務楷模。(范揚光攝)

為鼓勵3萬多名機場工作人員，桃機公司下午表揚23名來自各單位的服務楷模，也感謝大家用心的付出讓機場服務品質獲得旅客的肯定。

獲得二航廈最佳服務獎的，是采盟免稅店服務專員郭美雲；她是桃機第一位擁有證照的專業茶師，平時在二航廈的「台灣好」奉茶區親切地向國內外旅客介紹台灣茶的特色，不少出國常客已經把郭美雲當成泡茶談天的好友。

另一名二航廈最佳服務獎得主是昇恆昌免店員工吳建樟，他在機場內發現1名心情不好的女性旅客不斷哭泣，於是立刻準備面紙和礦泉水上前安慰；該名旅客情緒穩定後向他道謝隨即登機，事後並在臉書稱讚吳建樟「原來陌生人可以帶來這麼大的感動」。

桃機表示，得獎的員工都有積極主動的態度和細膩的觀察力，是第一線服務人員不可或缺的特質；隨著旅客人數逐年增加，桃機有信心提升服務品質，並獲得國內外旅客的一致好評。

(中時)