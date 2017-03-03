姦殺小模惡男坦承犯案 共犯女友曾暗示想嫁

梁女曾今年1月26日，設定兩人為「穩定交往」狀態。（翻攝臉書）

24歲性侵通緝犯程宇透過22歲女友梁思惠，1日中午將24歲閨蜜陳姓外拍小模約出後性侵殺害，棄屍在台北市南港區八德路廢棄的萬象商場，程嫌最後坦承性侵棄屍。檢警目前還在偵辦梁女涉案的程度，梁女曾在臉書中與程嫌曬恩愛，還暗示「自己好想嫁！」

據了解，梁女曾今年1月26日，設定兩人為「穩定交往」狀態。梁還PO文寫出「以前最大的願望就是希望在我結婚的這天，爸可以來參加我的婚禮，然後牽著我的手進場，把我的手交給另一個值得託付的男人手上。但是沒想到我今年都22歲了，還嫁不出去！」暗示自己好想嫁。

梁女的臉書持續被網友灌爆，紛紛留言痛罵「明明是好朋友怎麼會做這種事」、「性侵犯你也想嫁！」

(中時)