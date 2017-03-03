東京馬拉松精益求精 台灣跑者興奮不已

第11屆東京馬拉松2月26日舉行，總跑者3萬6000人當中，台灣跑者約有1300人，是外國跑者中最大團。很多台灣跑者至今還興奮不已，在臉書分享心得。中央社記者楊明珠東京攝 106年3月3日

特派員看世界專欄第11屆東京馬拉松2月26日舉行，總跑者3萬6000人，台灣跑者約有1300人，是外國跑者中最大團。很多台灣跑者至今還興奮不已，也注意到東京馬拉松還要再改革的新聞。

東京馬拉松的口號有「東京團結在一起」、「能跑的幸福將帶給他人幸福」。2月26日舉辦當天，跑者從安檢門開始，就能感受到歡樂氣氛。如同歷屆，本屆在鳴槍起跑後，起跑點兩旁噴發出銀紙如雪花紛飛，演歌「越過天城」的快版曲樂揚起，讓人血脈賁張，賽道兩旁的加油聲激勵著跑者。

參加今年東京馬拉松的台灣跑者，在2月26日前後就陸陸續續在臉書上抒發興奮的心情。26日完賽後，有人上傳許多台灣跑者穿國旗裝，或沿路的加油站有國旗裝飾的照片。

臉書上，署名叫許以文的台灣民眾圖文並茂寫著：「你看。你看。四海都有台灣人。我以身為台灣人為榮，台灣加油！甘巴嗲…」

許以文寫道：「照片裡的我們看起來熟絡的，就像親兄弟姊妹。是因為『台灣』這兩個字，還有『青天白日滿地紅』這面國旗，我們大家才能如此緊緊的，不分彼此，為台灣出聲，幫台灣加油。謝謝大家，台灣有你們真好…」。

興奮的台灣跑者還包括72歲的張清珍，因為他曾報名但落選過一次。這次是他首度參加東京馬拉松，以6小時04分完賽。

這次台灣路跑運動協會組團一行16人當中，以張清珍最高齡，穿著胸前有台灣地圖和中華民國國旗圖樣運動服的他，讓很多人都認出來他是台灣人，幫他拍下奮力跑步時的照片，然後上傳臉書說：「有人認識這阿伯嗎？」還有人讚說：「他超強」、「是台灣之光」。

台灣跑者蔡駿輝抒發心情表示自己完成了人生不可思議的里程碑，感到很開心也很榮幸，可以在人生中擁有難得的回憶。

東京馬拉松讓很多台灣跑者感到有一天的激情、宛如做了一場夢、久久難以忘懷的體驗，是因為這場大型賽事充滿專業、細心的安排。從賽前的通知、交通管制的路線規劃與宣傳，賽前為期3天逾10萬人進場的東京馬拉松博覽會（Tokyo Marathon Expo）盛會、賽事當天從安檢門開始，讓人充分沈浸在歡樂中。

這次警察與跑者一起跑的「跑者波麗士」94人、自行車專屬部隊、包括有配備著穿戴式攝影機共70位警察，總共攝影機達300台，以防不測。擁有穿戴式攝影機的警察可將不同路區的影像傳回警視廳。另外，還可看到許多醫療人員、上萬名志工。

在賽道兩旁，有傳統舞蹈團、孩童大鼓團等加油活動、民眾高舉「我連續11次落選」、「我連續7次落選」、「想想，有30萬人落選喔！」這些對跑得兩腿已酸痛到極點的跑者都是莫大的鼓勵。

東京馬拉松賽道加油的人數逾100萬人。有台灣跑者說：「賽道兩旁有許多熱情的日本民眾、遠道而來台灣的朋友，充滿活力的加油聲以及免費的私人補給，是我一直前進到終點的動力。」

本屆東京馬拉松的活動不斷地思考改革。不同於歷屆終點設定在東京國際展示場（江東區），本屆終點位於東京車站前。這次海報、官方服飾以英文打出「新路線、新東京」的標語。

完賽後，有日媒報導，東京馬拉松財團前理事長帖佐寬章說：「2020年新國立競技場（2020東京奧運主場館）已建設完成，或許東京馬拉松的終點可設在此。」有台灣跑者說，新的改革讓他重新產生再跑的動力。

日本學者估算，以2016年的東京馬拉松為例，經濟效益約是301億2500萬日圓（約新台幣83億元），為東京都帶來約6億8700萬日圓的稅收效果。

這次台灣民眾沒抽到可參加跑馬拉松者，有人報名參加當志工，這也需抽籤，還笑說自掏腰包花大錢搭飛機來當中文志工，但能服務台灣人，感到很榮幸。另外，有人說要開始祈求明年能抽中跑東京馬拉松，平時要多做善事，譬如攙扶老婆婆過馬路等善行。

參與東京馬拉松的台灣民眾在臉書上傳這次在東京馬拉松博覽會買到的「戰利品」照片及吃喝玩樂照，還有人賽後去箱根泡溫泉。現在已有台灣人在號召、統計明年要參加東京馬拉松的人想住在東京的哪一區，好讓大家可以互相幫忙，照顧搭車、揪團吃喝等。1060303

(中央社)