母攜兒欲跳湖 老師通報即刻救援
一名蔡姓婦人今天帶著15歲的兒子欲跳湖，高雄市警、消接獲老師通報緊急趕往現場找人，終於合力即刻救援找到，並通知家屬處理，化解危機。
老師報案指學生被家長接走，疑要跳湖，高雄市消防局與高雄市政府警察局三民第二分局鼎金派出所獲報後，立即緊急動員找人。
警員王凱正迅速抵達現場，但金獅湖面積過大，且無確切地點，由於找人任務十萬火急，員警和消防員開始分工地毯式搜索，終於在一處湖邊發現蔡女和兒子，兩人已站在湖畔柵欄內側。
員警和消防員再合力合作，一邊安撫蔡女情緒卸下她的心防，一邊慢慢接近，趁不注意時拉住兩人，順利將母子倆帶至安全地方，也聯絡家屬到場協助處理。
警方表示，蔡女聽完員警一再開導，終於打消自殺念頭，也很後悔帶著親生骨肉尋短，家屬感謝警消的即刻救援。
警方呼籲自殺不是解決問題的方法，反而會給愛你的人帶來痛苦。好好珍惜生命，先處理好心情，再處理事情。1060303
(中央社)
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