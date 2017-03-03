想跟家人懺悔 土豪哥庭上咽哽求交保

「土豪哥」朱家龍涉及W飯店女模案，今天在台北地院羈押庭上哽咽表示，案發後都在家悔過沒出門，不會逃亡串證，願到派出所報到，求法官給予交保，讓他有機會在家跟家人懺悔。

台北地檢署2月22日認定，「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴，對朱家龍求刑12年，洪聖晏求刑11年6月。案件由台北地方法院受理。

台北地院今天審酌朱家龍、洪聖晏施用毒品而進行觀察勒戒結束，提訊兩人開羈押庭，聽取兩人及檢辯等人陳述，再決定是否羈押。

朱家龍哽咽說，從事件發生後，他都沒有出過家門，在家裡一直悔過，請求法官讓他交保，他願意每天到派出所報到，絕不會離開住所及台灣，兩本護照可以交出來給法官保管，他保證不會跟任何人聯絡，也不會申辦手機及通訊軟體；之前他去觀察勒戒，沒有機會跟家人講話，他希望這次可以回家跟家人懺悔。

朱家龍說，當初W飯店是他去訂房的，否認有起訴書指控的罪名，因房內燈光昏暗，他只看到房內有咖啡包及K他命，他沒有找毒品來源及支付毒品錢，印象中只有給新台幣5000元或6000元給其他人去代買酒精飲料。

朱家龍說，他離開W飯店後，友人王嘉蒂傳訊息告知房內的一名女子曼曼身體不適，他後來有打電話或用微信跟蔡逸學及洪聖晏說，太跨張了，快點結束，可是蔡及洪說最後一天（要延住），屢勸不聽。

朱家龍委任律師謝思賢及李建慶則說，朱家龍有糖尿病及睡眠呼吸中止症，在觀察勒戒前，歷次警詢及檢方偵訊時都自行應訊，沒有逃亡事實，且本案證人及共同被告已經檢方訊問完畢，沒有串供及串證可能，且檢方之前也未聲押朱家龍，建請法官給予交保及限制住居。

不過，檢察官許文琪等3人表示，朱家龍有滅證事實，朱傳訊要王嘉蒂離去時，將客廳「郵票」帶走，王女等人有坦承袒護朱家龍，朱家龍在案發後有刪除與洪聖晏的聯絡資訊；朱家龍持有加拿大護照，家境富裕，在國外求學多年，頻繁出入境，在國外有資產供其生活，所犯之罪為最輕5年之重罪，伴隨有逃亡可能，至今否認犯行，建請法官為確保後續審判及防止朱家龍逃亡、串供、串證可能，應羈押禁見。

檢方指出，朱家龍患有糖尿病及呼吸中止症卻可以開毒品派對，毒品更是極度傷害身體，此時提及想返家照顧健康，似乎本末倒置。

死者郭姓女模父親的委任律師在庭外受訪表示，朱家龍毫無悔意，只想回家跟家人懺悔，卻未曾提及要向死者及死者家屬道歉，相當惡劣。

法官庭中諭令法警將朱家龍押回候審室，待訊問完洪聖晏後，再裁定是否羈押朱家龍及洪聖晏。1060303

(中央社)