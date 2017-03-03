「高球1姐」盧曉晴 2017日巡開幕戰出局

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盧曉晴大金蘭花賽衛冕不成，反而遭淘汰。(資料照 陳信翰攝)

日本女子高球巡迴賽(JLPGA)開幕戰大金蘭花高球賽3日結束第2輪，問鼎「3連霸」的台灣「高球1姐」盧曉晴，雖次輪揮出70桿，仍補不回首輪因強風爆出81桿大失血，最終以151桿(+7)遭淘汰。

劉依貞在媽媽擔任桿弟下，以並列第25晉級本季開幕戰。(TLPGA提供)

去年底在資格賽重新取得會員參賽資格的劉依貞，由前中華女籃國手媽媽覃素莉擔任桿弟，在心情穩定下，次輪揮出紅字成績71桿(-1)，以總桿147桿(+3)與蔡佩穎並列第25。

(中時電子報)