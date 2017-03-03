竹市校園徵才博覽會 提供逾3萬個就業機會
就業機會來了！新竹市政府與清華、交通、元培、玄奘和中華等5所大學合作，11日起陸續在各校舉行「校園徵才博覽會」，提供逾3萬個就業機會，市長林智堅期盼整合資源，協助年輕人找到理想工作，並實踐創業夢，讓學子不僅在新竹市求學、戀愛，更能在此成家立業。
為協助青年實踐夢想，林智堅說，市府結合工研院資源，在清大創新育成中心成立「新竹市創新產業加速中心」，提供專業創業輔導團隊和技術媒合，此外，市府也在舊城區的東門市場，和清大合作成立「東門青年基地」，提供青年創新創業空間。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長丁玉珍說，勞動部、新竹市政府和5所大學合作舉辦校園博覽會，將有360家廠商、逾3萬個就業機會進駐校園，鼓勵新竹市學子把握這次就業博覽會，找到適合工作。
勞工處長黃錦源說，新竹市不只充滿創業機會，更積極為勞工打造良好就業環境，市府今年投入超過4700萬元，協助勞工就業並改善勞動條件，在青年方面，也規畫講座、參訪和研習，希望協助青年順利踏入職場。
勞工處表示，青年朋友及市民可先上官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動相關問題，可撥打1999市民服務專線，或洽詢新竹就業中心03-5343011、勞工處青年事務與勞工福利科。
(中時)
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