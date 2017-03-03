滑手機line一下，救一條人命！

珍愛生命，南投縣衛生局建立防護網。（廖志晃攝）

南投縣副縣長陳正昇，提醒民眾多關懷周遭的人，一通電話，救人一命。（廖志晃攝）

南投縣衛生局長黃昭郎，希望大家建立一問、二應、三轉介的概念。（廖志晃攝）

南投縣衛生局人員演出行動劇，提醒大家珍愛生命。（廖志晃攝）

南投縣在921地震後，自殺率偏高，南投縣衛生局以「人人都是珍愛生命守門人」概念，連結醫療院所、藥房及社區落實一問、二應、三轉介精神，透過通訊Line群組即時通報、轉介、輔導；副縣長陳正昇肯定衛生局自殺防治的執行效率，並提醒大眾關懷周遭的人，一通電話、救人一命！

3日下午，南投縣衛生局在南投市八卦山著名的景觀餐廳「赤腳精靈」，邀集各領域守門人，攜手合作創造「珍愛生命防護網」，建立綿密的通報機制；防護網涵蓋衛生局、社區藥局、藥師、診所醫師、社區關懷協會、社區關懷據點、長照服務機構等民間團體。

陳正昇指出，921地震後，經過政府與民間團體努力防治，自殺率仍然居高不下！因此，希望透過在第一線接觸高風險個案、家庭的人員，即時通報衛生局進行轉介、輔導、提供協助，讓自殺率降到最低。

衛生局長黃昭郎表示，「珍愛生命守門人Line群組」第一線人員，發現自殺高風險、或有自殺意念民眾時，即可透過Line群組即時通報，衛生局（所）關懷訪視員、公衛護理師將協助個案，提供關懷、轉介、連結適當資源資源，如急難救助、心理諮商、醫療轉介、就業服務、法律扶助等，幫忙改善個案困境，減低自殺風險。

珍愛生命守門人Line群組，已有成功救人案例，水里鄉社區藥劑師向衛生局通報，一位85歲阿公罹患心臟病、高血壓疾病多年，情緒低落、睡不著、吃不下，顯得鬱鬱寡歡，閒聊之間發現阿公有輕生想法，家屬也很擔心！

社區藥劑師於是透過「珍愛生命守門LINE群組」通報，衛生局隨即請衛生所公共衛生護理師至案家關心，提供心理諮商輔導；並轉介精神醫療門診，協助解決個案問題，挽救一條寶貴的生命。

珍惜生命，請撥1995

(中時)