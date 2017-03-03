張小燕辭飛碟董座 喜迎新節目開播

藝人張小燕辭去飛碟電台董事長，今天開心現身新談話節目「小燕有約」開播記者會；談起飛碟節目異動時，她坦言新環境要做新的調整。

飛碟電台20週年，日前證實張小燕已辭去飛碟電台董事長職務。張小燕下午現身TVBS出席新節目「小燕有約」開播記者會，藝人陶晶瑩、卜學亮、路嘉怡、「Lulu」黃路梓茵等人都到場站台。

談起台灣綜藝節目發展，張小燕表示，很多事不做就沒分數，一定要做，做就會有點分數、有點成績，「我們也不是沒有在做，當然很多節目停，但也有新節目開」。

媒體追問飛碟電台節目異動一事，張小燕說，「新的環境就是要去做新的調整」，這是沒辦法的事。

陶晶瑩主持飛碟電台節目，被問起多名DJ出走，她表示，就是調整，這樣也好，如果她真的有時較忙，相信很多DJ都願意幫她代班，並問一旁的卜學亮說「對嗎？亮哥」，卜學亮回「好久沒幫妳代班」，可讓他當特派員，逗笑張小燕。1060303

(中央社)