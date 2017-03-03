張小燕辭飛碟董座 喜迎新節目開播
藝人張小燕辭去飛碟電台董事長，今天開心現身新談話節目「小燕有約」開播記者會；談起飛碟節目異動時，她坦言新環境要做新的調整。
飛碟電台20週年，日前證實張小燕已辭去飛碟電台董事長職務。張小燕下午現身TVBS出席新節目「小燕有約」開播記者會，藝人陶晶瑩、卜學亮、路嘉怡、「Lulu」黃路梓茵等人都到場站台。
談起台灣綜藝節目發展，張小燕表示，很多事不做就沒分數，一定要做，做就會有點分數、有點成績，「我們也不是沒有在做，當然很多節目停，但也有新節目開」。
媒體追問飛碟電台節目異動一事，張小燕說，「新的環境就是要去做新的調整」，這是沒辦法的事。
陶晶瑩主持飛碟電台節目，被問起多名DJ出走，她表示，就是調整，這樣也好，如果她真的有時較忙，相信很多DJ都願意幫她代班，並問一旁的卜學亮說「對嗎？亮哥」，卜學亮回「好久沒幫妳代班」，可讓他當特派員，逗笑張小燕。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。