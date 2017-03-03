政協報告首提港特首向委員匯報
中國大陸全國政協主席俞正聲今天發表工作報告，他首次提及香港行政長官（特首）向港澳（政協）委員「匯報國家經濟社會發展情況等」。
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議下午在北京揭幕。官方香港電台報導，俞正聲在會上發表工作報告，當中重申貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針。
報導表示，報告還首次加入「支持特別行政區行政長官和政府依法施政，及時向港澳委員匯報國家經濟社會發展情況等。」
報導指出，去年的報告沒有這些內容。
據報導，俞正聲還提到，會組織開展考察調研，「圍繞慶祝香港回歸祖國20周年舉辦有關活動」，也會加強同港澳政團、社團及代表人士聯誼交往，促進大陸港澳各領域交流合作。
他又說，會推進港澳青少年赴大陸體驗學習、研修考察， 推動「愛國愛港」、「愛國愛澳」力量發展壯大。1060303
(中央社)
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