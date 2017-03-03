禽流感防範 鴨隻上市需附檢驗報告
嘉義縣禽流感案例場周圍鴨場及上市前鴨場已完成採樣送驗，部分檢驗報告為陰性。家畜所表示，若有鴨隻要上市，需檢附檢驗報告，請早日提出申請，以利採樣時間安排。
嘉義縣家畜疾病防治所指出，今年禽流感疫情，嘉義縣共撲殺禽場7場，撲殺禽隻（雞、鴨、鵝及火雞）5428隻，相關案例場周圍採樣、疫情訪視及公共區域消毒等工作持續進行中。
嘉義縣家畜所表示，案例場周圍1公里、周圍5公里內鴨場及上市前鴨場已完成56場採樣送驗，其中44場檢驗報告為陰性，其餘正檢驗中。
家畜所說，農委會動植物防疫檢疫局指示，今年2月24日起至5月31日止，鴨隻應經中央動物防疫機關指定的檢驗單位檢驗家禽流行性感冒陰性、並檢附檢驗報告，才能送往屠宰場。
今天起完成檢驗者，檢驗報告有效期限為完成檢驗日再加15天，請養鴨業者若有鴨隻上市需求，應早日向嘉義縣家畜所提出檢驗申請，以利採樣時間安排。
家畜所也籲請養禽業者，近日寒流來襲，提醒業者做好禽舍保溫及通風，面對禽流感疫情威脅，全力加強生物安全防護性措施及人車管制消毒工作，發現禽隻異狀，應立即通報。1060303
(中央社)
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