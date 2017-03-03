屏東有老鷹紅豆 也有梅花鹿小黑豆
屏東以友善土地種植的「老鷹紅豆」打出知名度，農糧署南區分署為了推廣種植於梅花鹿野放區的屏東滿州鄉有機小黑豆，喊出「梅花鹿小黑豆」，希望複製品牌成功經驗。
屏東以友善土地種植的紅豆，因為不毒害鳥類，老鷹也不會因吃毒死的鳥類而死亡，「老鷹紅豆」近幾年在保育人士推動及全聯超商販賣相關產品後，打響知名度。
屏東滿州鄉原生種的有機小黑豆，近幾年滿州鄉農會、屏東縣政府及農糧署南區分署積極輔導農民採用有機栽培，面積達187公頃，除了長年熱銷的有機原釀醬油外，最近也推出黑豆茶包，讓消費者美味健康隨身帶著走。
滿州鄉農會總幹事陳清木表示，滿州農會在農糧署的支持下，經過多次嚐試，依循著古法的製程，焙炒出黑豆茶，沖泡後充滿濃醇黑豆香味，泡完還可將黑豆茶包剪開，小黑豆又是一美味。
為了打響滿州小黑豆知名度，農糧署南區分署今天喊出「梅花鹿小黑豆」，南區分署副署長黃怡仁指出，生態保育已是現在台灣每個人的責任，屏東已有紅豆農民友善耕作成就的「老鷹紅豆」，滿州鄉位於墾丁國家公園內，是復育梅花鹿的野放區，而有機黑豆的栽培田區就在區內。
黃怡仁說，滿州鄉農會也將繼續延續著一顆善待土地的心，堅持著有機耕作，希望成就出另一個良心農產「梅花鹿小黑豆」。1060303
(中央社)
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