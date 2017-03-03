琉球籍漁船在緬甸卸貨遭扣押 家屬心急求援
（18：27更新內文）漁船又遭扣！琉球籍興川吉號漁船，於今年1月25日航往緬甸高當鎮漁港卸貨途中，突然驚聞1聲槍響，隨後莫名遭緬甸軍艦扣押，台籍船長蔡瑞賢和9名菲籍漁工至今仍被扣在船上形同軟禁，船長家屬今天通報東港漁業電台求助，盼政府伸出援手。
家屬說，1月23日蔡瑞賢已經在印度洋作業完畢，準備航往緬甸高當鎮的漁港卸貨，航行3天到北緯10度、東經98度34分，約在泰國拉濃府與緬甸高當維多利亞角中間時，遇上緬甸軍艦，但因自認沒有違法行為便繼續航行，不料隨後竟聽到槍聲。
蔡瑞賢驚聞槍聲後，立即停船察看發生何事，不料竟連人帶船遭對方扣押，且還沒有進港而是停泊海上，形同軟禁般，但是人平安、漁獲也沒有遭搶，且軍艦還會定時送食物給他們食用，不過就是不講明為何扣留，也不講扣留目的，直至今日船上10人仍在海上漂流。
「合作公司都沒幫忙。」家屬說，案發時合作公司的仲介允諾會幫忙，不料竟拖了1個多月都沒有消息，直到今天決定向東港漁業電台通報求救，盼透過政府力量救回家人，也盼對方能明確給出扣留原因及目的，不要再讓船上人員無辜受苦。
2009年起，「興」船開始在印度洋、泰國一帶作業，去年與緬甸取得合作關係，拿到核准證得以進港卸貨買賣，家屬說，之前進港都沒有問題，且這次航行中也沒有從事捕撈作業，實在不明為何會被扣押，盼政府協助他們。
(中時)
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