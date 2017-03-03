糾紛惹殺機 宜蘭婦遭前同居人持刀刺傷

宜蘭市林姓婦人遭劉姓前同居人持刀攻擊，身中多刀。陽大醫院急診室指出，其中右胸側刀傷深及肝臟，左胸側刀傷也差點刺到心臟。（簡榮輝攝）

宜蘭市林姓婦人遭劉姓前同居人持刀攻擊，身中多刀並被取走存摺印章，一度危及生命，經陽大醫院搶救，已無生命危險。（簡榮輝攝）

宜蘭市林姓婦人遭劉姓前同居人持刀攻擊，身中多刀並且被取走存摺印章，警方出面說明案情，並全力緝凶。（簡榮輝攝）

宜蘭市林姓婦人與劉姓前同居人由於過去金錢借貸關係衍伸恐嚇告訴、互控傷害，今(3日)相約林婦住處談判，過程又爆發口角衝突，劉男持刀刺傷林婦並取走存摺、印章後逃逸。其中一刀幸好有肋骨阻擋刀勢，僅差1公分就刺中心臟，顯見下手之狠，警方針對已布線緝凶逮人。

據了解，59歲的林姓婦人與56歲劉姓男子曾同居2年，交往期間，林婦向劉男借貸30萬元債務，後來兩人感情生變，劉男多次討債未果，去年跑到林婦經營的養護院放話「再不還錢，就讓妳生意做不下去。」劉男因此挨告恐嚇，事後到劉婦家中談判又與林婦兒子發生肢體衝突，雙方互控傷害，纏訟至今。

劉男今上午9時許，又到林婦家中談判，認為自己已主動撤告，釋出了善意，希望林婦也能撤告、還錢。過程中，雙方不知為何又起紛爭，劉男近距離持刀攻擊林婦，造成林婦身上多處刀傷，當場昏厥，劉男騎乘林婦機車逃逸。

身受重傷的林婦於10時許清醒並向外求救，由鄰居協助報案。據鄰居轉述，林婦以虛弱氣力提及，在家遭前男友砍殺，存摺、印章也被取走了。儘管林婦被送抵陽大醫院急診室時仍保有意識，但是已呈現失血過多的躁動症狀，而且前胸、後背都有多道刀傷，其中以肋骨左右兩側穿刺刀傷最嚴重。

院方表示，林婦傷勢疑似為水果刀造成，右胸側刀傷深及肝臟，並且刺穿橫膈膜，是大量失血主因，並且造成林婦血胸，左胸側刀傷則刺穿肺臟，造成氣胸，幸好有肋骨讓刺入的刀勢受到阻擋、偏移，僅差1公分就刺中心臟。上述2處傷口刀勢均由下而上，可研判出行凶者的力道充滿殺意，幸好經緊急處理，已無生命危險。至於其他刀傷則多屬掙扎時遭刀刃劃傷。

警方表示，目前已針對劉男相關資料與交往對象進行清查，全力緝捕劉男到案。

(中時)