糾紛惹殺機 宜蘭婦遭前同居人持刀刺傷
宜蘭市林姓婦人與劉姓前同居人由於過去金錢借貸關係衍伸恐嚇告訴、互控傷害，今(3日)相約林婦住處談判，過程又爆發口角衝突，劉男持刀刺傷林婦並取走存摺、印章後逃逸。其中一刀幸好有肋骨阻擋刀勢，僅差1公分就刺中心臟，顯見下手之狠，警方針對已布線緝凶逮人。
據了解，59歲的林姓婦人與56歲劉姓男子曾同居2年，交往期間，林婦向劉男借貸30萬元債務，後來兩人感情生變，劉男多次討債未果，去年跑到林婦經營的養護院放話「再不還錢，就讓妳生意做不下去。」劉男因此挨告恐嚇，事後到劉婦家中談判又與林婦兒子發生肢體衝突，雙方互控傷害，纏訟至今。
劉男今上午9時許，又到林婦家中談判，認為自己已主動撤告，釋出了善意，希望林婦也能撤告、還錢。過程中，雙方不知為何又起紛爭，劉男近距離持刀攻擊林婦，造成林婦身上多處刀傷，當場昏厥，劉男騎乘林婦機車逃逸。
身受重傷的林婦於10時許清醒並向外求救，由鄰居協助報案。據鄰居轉述，林婦以虛弱氣力提及，在家遭前男友砍殺，存摺、印章也被取走了。儘管林婦被送抵陽大醫院急診室時仍保有意識，但是已呈現失血過多的躁動症狀，而且前胸、後背都有多道刀傷，其中以肋骨左右兩側穿刺刀傷最嚴重。
院方表示，林婦傷勢疑似為水果刀造成，右胸側刀傷深及肝臟，並且刺穿橫膈膜，是大量失血主因，並且造成林婦血胸，左胸側刀傷則刺穿肺臟，造成氣胸，幸好有肋骨讓刺入的刀勢受到阻擋、偏移，僅差1公分就刺中心臟。上述2處傷口刀勢均由下而上，可研判出行凶者的力道充滿殺意，幸好經緊急處理，已無生命危險。至於其他刀傷則多屬掙扎時遭刀刃劃傷。
警方表示，目前已針對劉男相關資料與交往對象進行清查，全力緝捕劉男到案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。