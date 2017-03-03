檢警解剖小模遺體 初判遭背包皮帶勒斃

程姓男子勒斃棄屍陳姓外拍小模，檢警今天下午解剖遺體，釐清生前是否遭性侵。檢警表示，陳姓小模的脖子上有明顯勒痕，初判是皮包的背帶勒頸窒息死亡，臉部有充血的現象，身體並無其他明顯外傷，至於性侵部分，檢警已經採集相關證據進行化驗。

檢警表示，22歲陳姓小模前天（1日）遭嫌犯程姓男子勒斃，指甲內的是否有嫌犯的毛屑，以及下體是否有撕裂傷，都將進行化驗，進一步還原陳姓小模生前是否有遭性侵。

陳姓小模致死原因，檢警初步研判是脖子的勒痕，臉部有明顯的充血痕跡，身體其他部位並無掙扎打鬥痕跡，研判是窒息死亡。

(中時)