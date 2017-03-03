武陵賞櫻車卡山溝 保七警寒夜搭救
3名年輕遊客開車到武陵農場賞櫻夜遊，因路況不熟，車輛陷入山溝爆胎，受困漆黑山路，所幸駐守武陵遊憩區的保七總隊第五大隊員警冒著攝氏2度低溫充當黑手換胎，協助脫困。
保七總隊第五大隊今天指出，駐守在武陵遊憩區的武陵小隊員警昨晚10時許獲報，有遊客受困在通往雪山登山口的武陵路上，當時山區溫度僅約攝氏2度，員警冒著低溫趕往現場協助。
警方到達現場，發現3名年輕遊客因為車輛受困山溝，只能在漆黑寒夜中無助地在一旁「顧路」，其中1名女子更因為害怕焦急而紅了眼眶；員警除了安撫遊客情緒，同時利用千斤頂，將車身抬高，協助更換備胎、充氣後，終於順利讓車輛脫困，結束一場虛驚。
警方事後了解，3名遊客昨天自宜蘭出發，開車到武陵農場賞櫻，晚間由武陵山莊夜遊返回時，因視線不佳加上路況不熟，險些開進山溝，一時慌亂導致輪胎卡在山溝側邊，還遭尖銳頁岩割破爆胎，車輛動彈不得；3人獲救後，對員警頻頻感謝。
保七總隊第五大隊表示，武陵農場是國內賞櫻勝地，櫻花季期間吸引絡繹不絕遊客造訪，但山區道路蜿蜒狹窄，民眾開車上山前，除應做好車輛安全檢查外，在山區道路行駛，更應注意路況，小心駕駛；此外，武陵遊憩區日夜溫差大，提醒遊客上山別忘備妥保暖衣物。1060303
(中央社)
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