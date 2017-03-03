國家戲劇院重新啟用 落實文化平權

國家戲劇院經過8個月的整修，今天下午重新啟用，文化部長鄭麗君表示，這次整修在文化平權上又邁出一步，不僅增加輪椅席次，也增加便於身障者使用的無障礙空間。

國家兩廳院即將邁入30歲，繼2015年音樂廳「微整形」修繕後，去年7月國家戲劇院也展開為期8個月的整修工作，今天下午重新啟用，包括鄭麗君、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、兩廳院藝術總監李惠美，以及許多藝文界人士都出席這項盛會。

鄭麗君表示，國家戲劇院這次整修讓空間專業、技術升級，這對表演藝術工作者而言，是一大尊重；而戲劇院的修繕也打破歷史，在所有劇場工程當中能「如期如質」，她也感謝團隊的努力與專業。

鄭麗君指出，這次整修也落實文化平權，讓身障民眾享有平等權利。包括增加劇院內的輪椅席，從近年也陸續增加出入口無障礙坡道、電梯扶手設計、無障礙洗手間、無障礙電動升降平台、自動感應門等設施，也在劇院二號門側增設地下停車場至藝文廣場的無障礙電梯，也調整官網無障礙查詢節目資訊功能。

朱宗慶表示，這次是戲劇院大型整修，工程不易，「劇場是藝術工作者做夢的基地，一個劇場的安全及技術的創新，都是對劇場工作尊重和支持」。

開幕記者會後，也由編舞家周書毅帶來「走過，許多時間」開幕演出，他為嶄新的舞台空間量身製作演出，加入流行樂團、京劇、男中音、古典芭蕾、現代舞等元素，層疊濡染出創作者與演出者面對嶄新舞台時所蹦出的火花。1060303

(中央社)