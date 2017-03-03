早稻田大學訪嘉義 誇吳明捷是傑出校友
日本早稻田大學野球部28名隊員，今天前往嘉義市噴水圓環與「KANO」投手吳明捷雕像合影，稱讚「前輩」吳明捷是早稻田大學傑出校友。
嘉農棒球隊在1931年打進日本甲子園，投手吳明捷「永不放棄」的精神令人讚揚，前幾年還被拍成電影「KANO」，風靡台灣、日本兩地。
在日本甲子園一戰成名的吳明捷，自嘉義農林學校畢業後，被早稻田大學網羅而赴笈東瀛求學，成為台灣早年旅日的棒球明星之一。
早稻田大學野球部28名隊員今天抵嘉進行「KANO」棒球原鄉拜訪之旅，球員們看到「賢拜」（前輩）吳明捷雕像投球的姿勢，栩栩如生，都忍不住發出驚嘆。
早稻田大學野球部表示，吳明捷不僅是強投，也是強打，1936年獲得東京六大學野球聯盟秋季賽打擊王，1938年更以7支全壘打追平通算全壘打紀錄。
嘉義市長涂醒哲今天也穿上「KANO」球衣與學員們合影，他說吳明捷出身嘉義，最後成為早稻田大學傑出校友，嘉義做為台灣棒球原鄉，身為嘉義人，他深深地感到光榮。
早稻田大學野球部成員今天除了前往中山路噴水圓環與吳明捷雕像合影外，也前往嘉義大學參訪KANO「鐵血教練」近藤兵太郎銅像、甲子園準優勝紀念碑。1060303
(中央社)
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