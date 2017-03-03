史前館：帶領轉型 館長張善楠退休

國立台灣史前文化博物館長張善楠，今天在台東的智慧博物館成果發表會中表示將在6日退休。日前他仿製古物引發爭議，但館方今天發新聞稿指出，他5年7個月任期帶領史前館轉型。

張善楠今天在台東史前館舉辦的智慧博物館執行成果記者會上表示，今天是他上班最後一天，結束5年7個月任期，宣布在6日退休，他也提到，從到任第1個月就有黑函以及媒體網路訊息，但這都無損於館務推動，如今已辦理退休，還沒有下一步生涯規劃。

張善楠日前掀起「複製國寶」爭議，在未經法定複製程序情況下，再製台灣史前5大國寶，他雖稱是「仿製」不必報准，但文化部不認同，為此展開修法。

張善楠今天宣布退休，同時也發出一份千字內容的新聞稿，當中描述他任內的政績，包括恢復全世界唯一以南島命名的中英語雙語期刊「南島研究學報」（Journal of Austronesian Studies），讓世界看見台灣。

在他接任後，史前館「購票入館人數」和「全館營運收入」每年持續成長，前者由民國100年9萬8000人次增至105年14萬人次，後者由100年新台幣730萬元增至105年1300萬元；立法院審106年度文化部館所預算時，史前館為少數沒有被要求「增加營運收入」的博物館。

新聞稿也指出，張善楠在業務經費縮減情況下，確保各項服務及展示品質，分別獲得100年第4屆政府服務品質獎入圍及102年第6屆政府服務品質獎。在維持建館總經費不變前提下，調整南科分館樓地板面積由1萬4210平方公尺增至1萬8470平方公尺，103年開工，預定106年底完工啟用。1060303

(中央社)