單親父意外身故 中市勞動局要這麼做

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台中市林姓單親爸爸日前車禍身故，留下一對智能障礙雙胞胎女兒。由於這名父親先前任職的保全公司近5年曾13次違反勞基法，外界質疑員工超時工作，勞工局今日已前往稽查。

對於林男生前任職的保全公司，勞工局表示，今天已派員前往稽查，將釐清公司是否有讓員工超時，或連續工作等違規情形，如違反規定將依勞基法開罰。

勞工局表示，每年均針對保全業等高工時行業進行專案勞動檢查，這家保全公司近5年曾13次違反勞基法；其中超時工作4件，都已依法裁處。

林姓爸爸身故後，社會局已啟動急難救助機制，持續協助雙胞胎女兒；其中一名目前安置於德水園身心障礙教養機構，市府全額負擔安置費用；另一名原本與父親在社區中同住，領有中低收入身心障礙生活補助，社會局將聯絡叔叔等家屬，討論後續如何照顧。

社會局指出，個案家庭為中低收入戶，市府除將協助申請喪葬補助與急難救助，也將評估協助申辦低收入戶，並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。1060303

(中央社)