陸股漲跌互見 利空重挫樂視收跌逾5%

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中國大陸股市今天漲跌互見，上證綜指終場小跌11.72點，跌幅0.36%；深證成指收漲29.74點，漲幅0.29%。其中，連日傳出裁員、股東減持利空消息的樂視網，股價重挫，收跌5.51%。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天開低震盪走低，最低一度來到3206.61點，逼近3200點，終場收3218.31點，下跌11.72點，跌幅0.36%，成交量人民幣1927.08億元。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）雖以10339.89點低開，但盤中3度急拉，指數由黑翻紅，收報10397.05點，漲29.74點，漲幅0.29%，成交量2568.53億元。

近日負面消息纏身的樂視網3日股價重挫，午後一度跌逾7%，報約31.2元，最終收跌5.51%，報31.89元，全天成交量26.6億元。目前股價已經接近2015年8月的底點。

有媒體昨天報導，疑似樂視網前第二大股東減持，減持金額達6.39億元。

樂視印度子公司今天又爆出裁員85%的消息。樂視網下午回應純屬謠言，報導內容失真且有錯誤，樂視沒有退出印度的計畫。1060303

(中央社)