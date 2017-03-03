力挺國產禽肉 林全蘇嘉全大啖鹹水雞
行政院長林全、立法院長蘇嘉全兩人今天率立委與政務官大啖鹹水雞、薑母鴨宣示國產家禽產品安全無虞，內政部長葉俊榮親自下廚煮燒酒雞，用行動力挺國產禽肉安心享用。
農委會主委林聰賢下午邀請林全、蘇嘉全、葉俊榮、衛福部長陳時中、環保署長李應元、國防部副部長李喜明等政務官及立委吳焜裕、黃秀芳、莊瑞雄、鄭運鵬等人大啖薑母鴨、鹹水雞。
蘇嘉全透露，莊瑞雄最愛吃薑母鴨、葉俊榮昨天親自下廚煮燒酒雞，以後要煮燒酒雞請大家。
林全致詞說，風暴尚未脫離，3月底之後機率變小，整個防衛機制包括補償等能夠至5月份，務必做到讓民眾覺得政府有進步、有滿意，這是目標。
他透露，昨天翻一下媒體評論，曾指正農委會的導演李惠仁寫了篇文章寫到「過了幾天會看到一群大官、官員站在電視機面前大口的吃雞肉、鴨肉豎起大拇指稱讚」，心想雞肉、鴨肉是安全幹嘛宣導，結果看到今天這項行程，立即致電農委會副主委陳吉仲，認為不必要，陳吉仲表示社會有疑慮還是有必要。
林全說，可否想想別的辦法促銷，陳吉仲說，還沒想到其他更好的辦法，「他只好尊重專業，今天大口吃雞肉」，社會大眾有疑慮，吃給大家看也無妨。1060303
(中央社)
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