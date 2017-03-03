總統府：學術自由不得以任何理由限縮侵害

陸續傳出多所大學和中國大陸交流時，簽保證書保證不從事「一中一台」，總統府今天表示，學術自由是憲法明文規範，不得以任何理由加以限縮侵害，政府會確保人民相關權益不會受到任何危害。

對於清華大學解釋，這項承諾書非學校對學校的正式約定，僅提供給申請到清華研修，並有需求的師生，黃重諺表示，不管是不是機關對機關、學校對學校，這是教育部要去了解的，回到國家的基本原則，台灣是民主國家，講學自由不能用任何理由限縮，這是基本原則、沒得講。

總統府發言人黃重諺說，實際的狀況，應該由教育部等權責部門進行了解，並盡速對社會說明。

黃重諺強調，由於這已經不是單一事件，背後是否是中國操作台灣各校簽署？有些是校跟校、學院跟學院之間，細節還是讓教育部去做進一步了解再作說明，現在還在調查階段。

(中時)