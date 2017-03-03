肥胖不是福！女減8年平均餘命 男少13年

屏東醫院開設自費減重門診，協助有需要的民眾戰勝肥胖。（潘建志翻攝）

農業社會物資缺乏，肥胖被人們視為生活富裕象徵，以「發福」來稱呼肥胖；不過隨著社會進步，肥胖已成為現代人健康問題。台灣的肥胖盛行率逐年增加，根據統計，肥胖者比體重正常者的平均餘命，男性減少13年、女性減少8年。

部立屏東醫院家庭醫學科醫師曾子桂表示，一般肥胖是主觀的形容詞，在醫學上則有測量標準，以體脂肪界定，男性體脂肪≧25%、女性體脂肪≧30%；以腹圍量測，男性腰圍≧90公分，女性腰圍≧80公分，或是身體質量指數BMI≧27，都可定義為肥胖。

曾子桂指出，肥胖會增加糖尿病、高血壓、心血管疾病、高血脂、骨關節炎等慢性疾病，及膽結石、脂肪肝等肝膽疾病的機會，增加死亡率，男性平均餘命減少13年、女性減少8年，甚至造成不孕症

他說，造成肥胖的原因包括遺傳、環境、個人行為以及內分泌疾病等。治療肥胖症應先排除內分泌疾病所造成的肥胖，依個別情況作飲食調整配合適當運動，緩慢持續減輕體重，才是最佳減重方式。屏東醫院3月開始也開設自費減重門診，歡迎有減重需求的民眾諮詢。

(中時)