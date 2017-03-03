新聞深喉嚨》「觀感不好」就砍月俸 「法西斯DPP」你好大我好怕

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天大的諷刺，3天前228紀念日，新政府才說要破除威權，平反「白色恐怖」，但同時間各種「綠色恐怖」的手段，包括《保防法》，《促轉條例》卻一個接一個出手！2日行政院會，行政院長林全又親手拍板定案《兩岸人民關係條例」修正草案，未來退役將領赴大陸，一律管制3年，只能多不能少，甚至終身管制，而且退役將領禁止參加大陸領導人主持的活動，或有「妨害國家尊嚴的行為」。若在大陸參加其他慶典或活動，不得有向象徵中共政權的國旗、國徽、國歌行禮、唱頌或其他有損國家尊嚴的行為，違者砍10%到100%月退俸。連「唱頌」都管，那請問唱抗戰時期的愛國歌曲，後來被中華人民共和國作為國歌的「義勇軍進行曲」怎麼算？而若要說「妨害國家尊嚴的行為」，前總統李登輝三番兩次把釣魚台領土送給日本，難道不丟國家的臉？為什麼不用取消禮遇？

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世新大學傳出被陸方要求簽署「課程不得涉及政治敏感活動」的承諾書，內容包括「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。民進黨立委豪不意外地認為這是侵害「學術自由」，「言論自由」，教育部長潘文忠也表示違反了《兩岸人民關係條例》，要究責處罰。但是，查閱法條，明訂：「臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為」。世新大學與對岸簽訂的並非「合作行為」，而僅是一份書面「承諾」，而法條明訂的是「不得涉及政治性內容」，世新大學承諾的正是「不涉及政治性內容」。潘文忠，與陸委會主委張小月，你們這馬屁會不會拍得太快拍錯了？人家大學不教台獨得罪了你新政府嗎？不想跟著你民進黨搞「一中一台」不行是不是？

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從「蝶戀花」到「永采」，再到高雄老字號的「筌聖」豆製品，台灣「勞動地獄」不忍卒睹的真相不斷地被揭露！而筌聖案最誇張的，印尼移工被囚14年，其實在2015年已經受不了了打電話回印尼求助，2016年1月高雄市勞工局就已經輾轉被通報，並且由高雄市鼓山分局破獲，11月也已經起訴了負責人等，但卻拖了整整1年多，到了2017年2月才對筌聖開罰。眼見國人眾怒難犯，高雄市教育局火速決定「封殺」筌聖產品，問題是，國人在乎的是你高雄市勞工局過去1年為什麼該罰未罰？其中有什麼「貓膩」嗎？勞動部長林美珠歸咎於勞工局與地檢署沒有橫向聯繫機制，真有這麼單純？這種案例一而再發生，要勞工如何相信政府能保障自身權益？更扯的是，事件引發討論後，從事外勞仲介的桃園市就業服務商業同業公會理事長黃杲傑竟然在電視談話性節目上表示，這位女印尼移工賺了14年，是「賺夠了想回家了才去故意檢舉」。台灣的「慣老闆」們，難道真把「移工」當「奴工」？把剝削都當成理所當然？

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《紐約時報》中文網2月28日刊出了一則有趣的專題報導，提及在地球另一端，東非小國吉布地，隨著大陸的海港基地建設完成，與美軍基地相距僅僅數英哩。世界前兩大國，有可以毀滅彼此的核子導彈，嗆聲說要打貿易戰，派駐海外的部隊首次學著「做鄰居」。報導分析，這是中國大陸從一個「不問世事的窮國」，以200年前英國為藍本，開始改變不插手他國內政國策的開端！真的嗎？這將如何改變世界？

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(中時電子報)