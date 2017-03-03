足球王者 成為台足官方雜誌

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台灣東販總經理斎木祥行（左起）、中華足協理事長林湧成、中華男足總教練黑田和生、中華足協秘書長陳威任一起宣布足協與足球王者雜誌的合作。（中華足協提供）

亞洲盃資格賽最終輪3月下旬開踢，全台唯一足球專業雜誌《足球王者》3日與中華足協簽訂專屬合作契約，成為首本官方認定的足球雜誌。

《足球王者》未來將持續提供中華男足與亞洲盃資格賽的相關報導，並公布足協於2017年的賽事規畫，讓球迷搶先一步掌握重要動態，也將贈送亞洲盃資格賽首戰土庫曼的限量門票。

(中時電子報)