婦女節大會表揚 徐耀昌肯定婆媳情同母女

即將接受全國模範婆媳表揚的吳彭眷英及陳桂英婆媳。（陳慶居攝）

苗栗縣慶祝婦女節及模範婆媳表揚大會，3日在文化觀光局中正堂舉行，縣長徐耀昌推崇模範婆媳情同母女、互相扶持，期許她們樹立的優良典範能夠延續傳承，讓社會更和諧美好。

婦女會主辦的「轉動幸福．擁抱愛」婦女節慶祝活動，有來自全縣700多位婦女代表參加，縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿、立委徐志榮夫人王慧珍及多位縣議員均與會同樂，祝福婦女姊妹婦女節快樂、健康美麗。

徐耀昌、蔡麗卿伉儷表揚18對模範婆媳，稱讚她們都是鄰里間婆慈媳孝的典範，接受表揚的模範婆婆均由媳婦攙扶上台，感情融恰到讓人羨慕，家人也忙著獻花、拍照，場面溫馨。

大湖鄉模範婆媳也同時接受全國婦女總會表揚，81歲的婆婆吳彭眷英以種植草莓維持全家生計，含辛茹苦培育子女在各領域有所成就；擔任幼稚園園長媳婦陳桂英，把婆婆當媽媽一樣孝順，用心陪伴，她還感謝婆婆的疼愛及包容，30年婆媳之情猶如草莓般甜美。

(中時)