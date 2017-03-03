更講究時尚！ HANNFORT快閃櫃強勢登陸台中

時尚機能鞋HANNFORT快閃櫃。

HANNFORT3月4日起到台中新光三越設快閃櫃。(馮惠宜攝)

一天要走多少路？全靠一雙舒適的鞋；主張「優雅的鞋子也必須極致舒適」、並以多項專利設計打造時尚休閒鞋的HANNFORT，4日起進駐品牌競技場「台中新光三越」開設全台灣第一家快閃櫃，在春季新品上市之際也打出全商品7折起、滿3千送3百的優惠，希望有更在時尚與舒適中擺渡的消費者，透過HANNFORT，從腳開始減壓。

來自國際團隊開發設計的HANNFORT，首創將輕盈舒適特性與運動科技機能相結合，為消費者設計出好穿又時尚的好鞋，無論是熱銷全台的極輕量ZERO GRAVITY零重力系列、耐走實搭的EASY WALK系列、省力好推進的五重密度氣墊鞋H-COMF系列，或是使用航太級控溫技術的ICE運動科技休閒鞋，在在展現出HANNFORT卓越技術與品牌價值，也改寫大多消費者認為「機能鞋外型不佳」的刻版印象。

成立短短一年間，HANNFORT已完成台灣北、中、南、東，四大區域實體櫃位設立的里程碑。今（4日）起更進軍台中新光三越設置HANNFORT快閃櫃，且打出商品全面7折起、凡購物就送時尚環保袋、滿3000再送300元等獨家多重好禮，而粉絲最關心的HANNFORT春夏新品系列，也將於當日首次亮相！

(中時)