更講究時尚！ HANNFORT快閃櫃強勢登陸台中
一天要走多少路？全靠一雙舒適的鞋；主張「優雅的鞋子也必須極致舒適」、並以多項專利設計打造時尚休閒鞋的HANNFORT，4日起進駐品牌競技場「台中新光三越」開設全台灣第一家快閃櫃，在春季新品上市之際也打出全商品7折起、滿3千送3百的優惠，希望有更在時尚與舒適中擺渡的消費者，透過HANNFORT，從腳開始減壓。
來自國際團隊開發設計的HANNFORT，首創將輕盈舒適特性與運動科技機能相結合，為消費者設計出好穿又時尚的好鞋，無論是熱銷全台的極輕量ZERO GRAVITY零重力系列、耐走實搭的EASY WALK系列、省力好推進的五重密度氣墊鞋H-COMF系列，或是使用航太級控溫技術的ICE運動科技休閒鞋，在在展現出HANNFORT卓越技術與品牌價值，也改寫大多消費者認為「機能鞋外型不佳」的刻版印象。
成立短短一年間，HANNFORT已完成台灣北、中、南、東，四大區域實體櫃位設立的里程碑。今（4日）起更進軍台中新光三越設置HANNFORT快閃櫃，且打出商品全面7折起、凡購物就送時尚環保袋、滿3000再送300元等獨家多重好禮，而粉絲最關心的HANNFORT春夏新品系列，也將於當日首次亮相！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。