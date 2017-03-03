賞櫻不必登高山！竹東春櫻花海節周末登場

竹東春櫻花海節周末竹東河濱公園登場，賞櫻不必長途跋涉爬高山哦。（陳育賢攝）

新竹縣「2017竹東春櫻花海節」4日將在竹東河濱生態公園登場，民眾賞櫻不必長途跋涉爬高山哦。（陳育賢攝）

賞櫻不必長途跋涉爬高山哦！位在頭前溪畔的新竹縣竹東河濱生態公園，近年種植了2000多株櫻花樹，近日紛紛綻放，竹東鎮公所特別在周末4日、5日兩天，舉辦「2017竹東春櫻花海節」，提供民眾賞玩春日風光的美麗新選擇。

竹東鎮長徐兆璋表示，此次主要活動內容有「賞花齊步走─健走活動」、「大地講堂─手作體驗x裝置藝術」、「樹下音樂會x花漾野宴」、「狗狗比花嬌─毛小孩造型選美比賽」、「來櫻河畔市集」以及「舊物換新寵暨資源回收」。

他說，竹東河濱公園內有2000多株櫻花樹，現正招募民眾認養，擔任「櫻花奶爸奶媽」，希望在櫻花奶爸奶媽的細心呵護下，讓櫻花花海呈現出粉紅繽紛的繁華景象，彷彿像是在大自然生態中，開起熱鬧的粉紅派對一樣。精彩的活動訊息，可上「竹東春櫻花海節」臉書粉絲專頁查詢。

(中時)