羅高學測榜首選擇警大 盼當刑警圓夢
國立羅東高中學生侯思筠學測考了73級分，是羅高的榜首，但她選擇中央警察大學，未來想成為第一線的刑警，警大得知他的意向後，今天（3日）赴羅高鼓勵侯思筠、到校舉辦招生宣導，盼有更多學生選擇警大貢獻所長。
警察大學招生日期是3月1日至3月22日，而侯思筠在首日就報名警大，選擇刑事警察學系。
侯思筠表示，因為從小就愛看日本推理小說，喜歡的作家有東野圭吾、赤川次郎等人，書中的刑警很帥，很早就打定主意未來要成為刑警，不過因為外表文弱，說要念警大還被同學笑，雖然家人認為刑警風險高，她了解以後的生活會很恐怖、很辛苦，但相信自己可以克服。
警大公關室主任許福生表示，侯生一心想讀警大刑事系，因此赴羅高跟她說明警大特色，也鼓勵其他同學能報考警大；警大有13個科系，未來除了分發到警政署，還有海巡署、消防署、矯正與移民機關，出路相當廣泛。
(中時)
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