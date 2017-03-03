油漬害騎士摔車 警立馬處理
新竹客運2日行經新竹市東門圓環時，突然開始漏油，蔓延約10公尺，造成25歲余姓女騎士摔車，所幸無大礙不需送醫，第二警分局東門派出所獲報，趕緊架設反光三角錐，並請環保局協助清理，同時將訊息上傳臉書，提醒用路人注意，下午3時許即恢復各車道通行。
警方表示，環保局到場以白色清潔粉末，覆蓋於油漬上，待2至3小時，粉末將油漬完全吸附後，再由清潔人員處理完畢，而新竹客運漏油，導致路面濕滑，讓余姓女騎士摔倒，雙方駕駛均作好相關筆錄，商討後續處理事宜。
該車為往返新竹、關西路線的新竹客運，由於路線不屬於市區公車，是新竹市監理站管轄，客運駕駛筆錄聲稱，不知道哪時開始漏油，原因要回廠檢查，警方表示，已請新竹客運注意改善，監理站也會對客運加強稽查。
事發後警方趕緊拍照上傳至臉書「新竹大小事」，提醒用路人注意，並擺放反光三角錐，避免其他民眾發生危險，警方說，很感謝環保局到場協助，漏油因素將會同相關單位調查釐清。
(中時)
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