高市14校通過國際學校獎認證

我要評比

大寮區忠義國小以關懷移工的戲劇演出，教育小朋友體會外籍移工的心情，成功獲得國際學校獎認證。（高市教育局提供）

高市教育局首度推動國際學校獎認證，與英國文化協會合作，輔導各級學校推動國際教育，去年共14校通過認證，3日舉辦授證典禮。

教育局今日在苓洲國小舉辦授證儀式，忠義、苓洲、光榮國小獲得國際學校獎認證；龍華、四維、河堤國小及大灣國中等4校獲國際教育中級認證；鳥松、愛群國小、國昌、彌陀國中、文山、前鎮及路竹高中等7校則獲得國際教育基礎認證。

這場認證典禮邀請英國文化協會處長蘇小真、市議會教育委員會參與，另邀去年獲教育部補助推動學校本位國際教育計畫(SIEP)學校、以及申請美籍傅爾布萊特獎學金得獎人擔任協同英語教學助理計畫學校(Fulbright ETA Schools)到場觀禮。

蘇小真肯定高雄市國際教育課程具在地特色，能夠引導學生從關注自身所處的社會與環境，擴展到了解國際議題。

其中，忠義國小為參與認證，排演一齣「為『愛』發聲 從移工群像之歌打造移工友善環境」戲劇，並藉此參加金車文教基金會「2016愛讓世界轉動 兒少公益行動甄選」，榮獲全國特優。

忠義國小位於大寮區，是全高雄移工最密集地區，學生們在老師帶領下，從學區人口結構分析切入，探討新住民及大寮工業區外勞比率增加的原因，藉由實地勘查、分組討論、繪本閱讀、進而結合藝術與人文課程進行「移工群像」戲劇編排及行動劇演出，從戲劇中體會移工離鄉背井的心情。

(中時)