查毒品丟包案 緝毒犬進清泉崗搜毒無所獲
台中地檢署偵辦空軍清泉崗基地毒品丟包案，檢方今天下午帶緝毒犬進入基地內，目的是再追查除了日前查獲的53包毒品外，是否還有其他「漏網之毒」，但並無所獲。
清泉崗基地內被查獲的小包毒品數量，從原本的20包，越查越多，到了228連假時累計查扣的數量達到53包，由於基地幅員廣闊，是不是還有其他未查獲處，檢方決定從毒品推回追查案情。
為了縮小偵辦範圍，專案小組今天下午大陣仗，將「偵查主力」放在小狗身上，專車進入基地內，派出專業的緝毒犬做地毯式搜索，緝毒犬們雖來來回回不斷的嗅聞、追緝，但因基地內風大，幾陣強風吹過，連緝毒犬靈敏的鼻子都發揮不了作用，查緝無所獲。
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(中時)
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