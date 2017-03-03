男子右手掌捲入絞肉機 連人帶機送急診

黃姓男子手指捲入絞肉機，消防隊獲報連人帶機急送急診室。（廖肇祥翻攝）

黃姓男子手指捲入絞肉機，消防隊員費了一番手腳，拉出已經血肉模糊的手指。（廖肇祥翻攝）

南投縣20歲黃姓青年操作絞肉機時，右手掌不慎捲進機器內，頓時手套被染紅，因機器一時難以拆解，埔里消防隊獲報連人帶機急送急診室拆解，費了一番手腳，拉出已經血肉模糊的手指。

這起發生在昨日1時許的意外，起因是黃姓青年操作家裡的大型絞肉機，疑似右手綿布手套接觸到轉軸，手掌瞬間被捲入，痛得呼天搶地，旁人發現關閉電源後，向消防隊求救。

消防人員到場發現黃男的右手指捲進絞肉機裡，痛得他冷汗直流，因考量拆解機器相當耗時，決定連人帶機直奔醫院急診室。醫護人員先替傷患注射鎮定劑緩解劇痛，再交由熟悉絞肉機構造的義消協助，拆解部分零件後，再使用油壓撐開器，歷經4、50分鐘努力，終於拉出已被擠壓變形與血肉模糊的右手手指，幸好未骨折或斷指，但為保險起見，醫生建議轉院做縫合治療。

當警消人員抬著絞肉機與傷患現身醫院急診室時，讓在場民眾看得心驚膽跳，直呼：「價恐怖！」

(中時)