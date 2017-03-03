心疼小模慘死 I級艷后洪蓉教外拍保命3招
網拍22歲知名陳姓女模在同行的梁女牽線下，接了其程姓男友的外拍工作，沒想到遭程男搜刮財物，並且在性侵後勒斃滅口，悽慘送命，讓眾粉絲與親友聞之錯愕悲憾，而拍攝電玩廣告出道、原藝名馬友蓉的女星洪蓉，得知這起慘案後，對於後輩的死感到心痛，因此分享自身經驗，傳授外拍保命3重點，希望女孩們不要掉以輕心。
據《蘋果日報》報導，擁有36I豪乳的女星洪蓉，外拍經歷相當豐富，她表示一般外拍的價碼，大約落在4000元左右，「但若進旅館旅拍，通常會漲到8000-12000元」，而接外拍工作，其實有許多要注意的地方，首先，接旅拍應該帶個朋友同行，不要在旅館內一對一拍攝，「若攝影師起色心真的很難收拾」。
第二，要注意穿著，該貼的胸貼或NU BRA千萬不能省，也不要被拍到走光露點卻不自知，「激發攝影師的色慾也很可怕」；最後，飲料自己帶，且過程中要看緊，別讓飲料離開視線，更別喝攝影師準備的東西，避免被下藥的可能性。
(中時電子報)
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