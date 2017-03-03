江永昌提案修法 滯納金等不加計利息
民進黨立委江永昌今天表示，已提案修正所得稅等5個法修正草案，加計滯納金限於應納稅額，滯納金、滯報金、怠報金不應再加計利息。
江永昌今天發布新聞稿表示，大法官日前做出釋字第746號解釋，認為遺產及贈與稅法就滯納金加徵利息違憲，基於相同的憲法要求及民眾的財產權保障，其他稅法規定中，性質與滯納金相近的滯報金及怠報金，再加徵滯納金的規定，以及滯納金加計利息的部份，應該也一併檢討修正。
江永昌提案修正遺產及贈與稅法、所得稅法、加值型及非加值型營業稅法、貨物稅條例、菸酒稅法等5項法律部分條文修正草案，刪除滯報金及怠報金加徵滯納金，及滯納金加計利息的規定。
他表示，滯納金是為了督促人民如期繳納稅捐，且已具有遲延利息的性質，如再加徵利息，是對應納稅額遲延損害的重複計算，這顯然不合理，另外，與滯納金性質相類似的滯報金、怠報金等，也不應再加徵滯納金，更沒有道理再生遲延利息。
他進一步說，為保障賦稅人權及民眾的財產權，希望將加計滯納金的範圍限於應納稅額，且滯納金、滯報金、怠報金，都不應該再加計利息。1060303
(中央社)
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